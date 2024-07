Styczniowy must-have to subiektywna lista rzeczy, które zdaniem redakcji Fleszstyle.pl zasługują na uwagę. W tym miesiącu znalazły się na niej: spodnie dżinsowe, puder w kształcie serca, paleta cieni do powiek, praktyczna torebka na ramię i klasyczne kozaki przed kolano.

Styczniowy must-have według redakcji Fleszstyle.pl:

1. Granatowa torebka na ramię La Boba

Uwielbiam średniej wielkości torebki na ramię - mogę wrzucić do niej wszystkie niezbędne drobiazgi. Ta od marki La Boba jest idealna!

2. Puder w kształcie serca

W moje ręce trafił jakiś czas temu rozświetlacz do dekoltu. Dodaje skórze blasku, jest w kształcie serca i mam różowe pudełeczko. Jak go nie kochać?

3. Przecierane spodnie dżinsowe

Pewnie wiele z was pomyślało nuda! I miałyście rację, ale moja bezwzględna miłość do denimowych spodni niestety wygrała. Noszę je do wszystkiego i prawie na każdą okazję!

4. Czarne kozaki Prima Moda

Eleganckie kozaki z szeroką cholewką to coś, czego szukałam od dawna. Jedynym minusem jest niestety ich cena, ale tłumacze sobie, że przecież będę chodziła w nich kilka sezonów.

5. Paleta cieni do powiek Urban Decay

Wreszcie możemy je kupić w Polsce! Przecież kultowej palecie różowo-złocistych cieni do powiek nie sposób się oprzeć. Jeżeli nie macie jeszcze gwiazdkowego prezentu dla siostry lub przyjaciółki, to może być dobry wybór.

