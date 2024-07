Choć wakacje to prawdopodobnie najbardziej planowany i najdłużej wyczekiwany czas w ciągu roku, to przygotowania do wyjazdu zazwyczaj zostawiane są na ostatnią chwilę. A pamiętając zasadę, że najlepsze rozwiązania to zawsze te najprostsze mamy dla was kilka rad.

Przeczytajcie więcej o najnowszych kosmetykach na lato 2013

Nie musisz pakować wszystkich kosmetyków z łazienkowej półki, nie musisz przelewać ich do mniejszych opakowań - wystarczy, że postawisz na produkty wielofunkcyjne. Takimi są właśnie olejki pielęgnacyjne 3 w 1 do twarzy, ciała i włosów. Ich szerokie zastosowanie, lekka formuła i łatwy sposób aplikacji, sprawiły, że stały się światowym hitem. Są niezawodnym towarzyszem w podróży, podczas egzotycznych wakacji czy rodzinnego wypoczynku. My w lipcu polecamy te od Bielendy i The Body Shop.

Na wakacje nie zapomnij również o kremach do opalania z wysokim filtrem SPF. W tym miesiącu polecamy kremy od Eisenberg, Avon, czy Dr. Murada. W naszym plażowym top 10 lipca znalazły się również: doskonały balsam do ust La Mer, delikatna mgiełka Stenders (dla ochłody!) oraz chusteczki do higieny intymnej Cleanic (o to musimy dbać ze szczególną ostrożnością!)

Zajrzyjcie do naszej plażowej galerii zdjęć: