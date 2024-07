Noszenie bransoletek najróżniejszego rodzaju jest bardzo modne. Najlepszymi ambasadorkami tego trendu są oczywiście gwiazdy, które prześcigają się w coraz to wymyślniejszych ozdobach.

Na naszym rynku znajduje się mnóstwo marek, które specjalizują się jedynie w kolekcjach bransoletek. Słynne „charmsy” czyli bransoletki, które projektujesz sama wciąż są na topie. Dzięki nim możesz upamiętniać ważne w swoim życiu wydarzenia, czy osoby. Od niedawna równie popularne stały się różnego rodzaju sznurki z zawieszkami, tasiemki, czy gumowe cudeńka.

Jednak pamiętajcie, że ozdoby na rękę nie muszą być niemal od nadgarstka do łokcia, jak to jest w przypadku młodej fashionistki Willow Smith. Weźcie przykład z Katy Perry i dopasujcie kolor bransoletki do stylizacji lub tak jak Agnieszka Szulim postawcie na jedną bransoletkę, ale za to bardzo masywną.

Więcej gwiazd oraz bransoletek w ich stylu znajdziecie w najnowszym 9. numerze magazynu FLESZ!

