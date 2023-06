Gwiazda Polsatu wzięła ślub ze swoją partnerką. Mamy kadry z ceremonii

Rozmowa z Pauliną Smaszcz w podcaście Anny Zejdler zapoczątkowała ostry spór medialny z Izabelą Janachowską, który może skończyć się nawet w sądzie. Była żona Macieja Kurzajewskiego przy okazji uderzyła także w Iwonę Pavlović. Kolejne osoby ze świata show-biznesu przyznają, że sytuacja zabrnęła za daleko i poziom dyskusji publicznej stał się już bardzo niski. Niedawno głos zabrała Maja Hyży, która postanowiła bronić ekspertki ślubnej. Maja Hyży odnosi się do słów Pauliny Smaszcz o Izabeli Janachowskiej: "Iza tyle czasu się starała o dziecko" Po fali krytyki Paulina Smaszcz opublikowała nowy wpis , w którym dała jasno do zrozumienia, że nie czuje, by przekroczyła jakąkolwiek granicę. Jednak to, w jaki sposób wypowiedziała się wcześniej o Izabeli Janachowskiej i jej małżeństwie z Krzysztofem Jabłońskim, wywołało oburzenie w mediach. Niedawno swoim zdaniem na temat tej afery podzieliła się Maja Hyży. - Nie chciałabym się tu wypowiadać i plotkować. Ale tak to jest, jak się wchodzi buciorami w czyjeś życie, nie znając głównej podstawy. Czasami można coś palnąć, nie wiedząc, że możemy kogoś naprawdę mocno zranić. Też miałam kilka takich przypadków. To rzeczywiście nie było na miejscu — powiedziała na łamach serwisu JastrząbPost. Zobacz także: Tak Paulina Smaszcz spędza czas po głośnej aferze. Tytuł mówi wszystko? Później Maja Hyży , która niedawno sama urodziła czwarte dziecko, stanęła w obronie Izabeli Janachowskiej. Przypomniała, że ekspertka ślubna bardzo długo walczyła, by zostać matką. - Iza tyle czasu się starała o dziecko. Widać też, że jest przeszczęśliwą mamą i kocha swoje dziecko. Poznałam Izę przy nagrywaniu programów, więc wiem, o czym mówię. Nie ma co się wypowiadać nie na swój temat, jeżeli nie wiemy, jaka jest prawda — dodała Hyży....