Rebel Wilson oświadczyła się swojej partnerce. Bajkowa sceneria i piekielnie drogi pierścionek

Ostatnie miesiące w życiu Rebel Wilson zdecydowanie obfitują w dobre nowiny. W maju ubiegłego roku aktorka dokonała coming outu, ogłaszając światu związek z Ramoną Agrumą. Niedługo później doczekała się pierwszego dziecka, korzystając z usług surogatki. Aktorka najwidoczniej nie ma zamiaru zwalniać tempa również w nowym roku: za pośrednictwem Instagrama ogłosiła światu zaręczyny z partnerką.

Rebel Wilson zaręczona. Oświadczyła się w wyjątkowej scenerii

19 lutego w związku Rebel Wilson rozpoczął się nowy etap. 42-letnia aktorka oświadczyła się swojej partnerce, Ramonie Agrumie. Tą wyjątkową chwilą podzieliła się na Instagramie. Partnerki są w związku od przeszło dziewięciu miesięcy, a w grudniu 2022 roku na świat przyszła córka Rebel Wilson, urodzona przez surogatkę.

W instagramowym poście ogłaszającym zaręczyny Rebel Wilson opisała okoliczności, w jakich miało miejsce to wyjątkowe wydarzenie. Do zaręczyn doszło bowiem w... Disneylandzie, przed bajkowym pałacem Śpiącej Królewny. Na palcu Ramony Agrumy widać srebrny pierścionek marki Tiffany & Co, a obie partnerki mają na sobie różowe bluzy z aplikacją serca, tematycznie nawiązujące do scenerii rodem z Disney'a.

Powiedziałyśmy "tak"! Dziękujemy Tiffany & Co za zachwycające pierścionki oraz Bobowi Igerowi i niesamowitej ekipie Disneyland za przygotowanie tej magicznej niespodzianki! - czytamy w poście opublikowanym przez Rebel Wilson.

Zobacz także: Roksana Węgiel pokazała piękny pierścionek. To zaręczynowy?

Spostrzegawczy fani od razu zauważyli nawiązanie do momentu, gdy Rebel Wilson dokonała coming outu w 2022 roku. Już wtedy napisała wymowne słowa o poszukiwaniu prawdziwej miłości.

- Myślałam, że szukam księcia z bajki... ale może tak naprawdę przez cały ten czas potrzebowałam księżniczki Disneya - napisała Rebel Wilson pod pierwszym opublikowanym zdjęciem z partnerką.

Instagram/Rebel Wilson

W kontekście zaręczyn w klimacie Disney'a, te słowa nabierają jeszcze głębszego znaczenia. Pomysł zaręczyn w Disneylandzie docenili także internauci, którzy chętnie komentowali post Rebel Wilson i składali liczne gratulacje. Nie zabrakło wśród nich również gwiazd.

- Kocham Was, dziewczyny! Cieszę się Waszym szczęściem 🥰 To magiczny sposób na zaręczyny ✨👸🏼💍👸🏼✨ Gratulacje! - napisała Paris Hilton.

Trzymamy kciuki za dalszy rozwój związku Rebel Wilson i Ramony Agrumy. Podoba się Wam taki sposób na zaręczyny?

Zobacz także: Doda podzieliła się nowiną dzień przed urodzinami. Walentynki to też nie przypadek

Instagram @rebelwilson

Instagram @rebelwilson