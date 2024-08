30 lipca w rozmowie z mediami Antoni Królikowski oficjalnie potwierdził, że zostanie ojcem po raz drugi. Tymczasem Joanna Opozda opublikowała oświadczenie, w którym odniosła się do informacji o tym, że jej były partner (i jeszcze mąż) wkrótce zostanie ojcem. Te słowa zdecydowanie dają do myślenia!

Po ogłoszeniu informacji o tym, że rodzina Antoniego Królikowskiego powiększy się, a jego obecna partnerka jest w ciąży, fani czekali na reakcję jego byłej ukochanej i matki syna, Vincenta. Nie od dziś wiadomo, że relacje między małżonkami są napięte, a para jest obecnie w trakcie rozwodu.

Fani, którzy podejrzewali, że Joanna Opozda zabierze głos w sprawie, nie pomylili się. Aktorka przerwała milczenie i przyznała, że otrzymuje liczne prośby o komentarz w temacie. Sama za to poprosiła internautów o jedno:

Drodzy Państwo, od samego rana jestem bombardowana telefonami. Napisały do mnie chyba wszystkie redakcje w kraju. Nie będę komentować zaistniałej sytuacji. Jedyne, o co Was proszę, to żebyście nie znęcali się nad kobietą w ciąży, bo cały stres, nerwy i płacz odbijają się na dziecku, co niestety często wpływa na jego zdrowie

- zaczęła Joanna Opozda.