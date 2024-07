Gwiazdy w większości przypadków bardzo cenią sobie swoją prywatność i wszelkie przejawy jej naruszania często kończą się sprawą w sądzie. Podobnie rzecz ma się z pomówieniami i publikacjami, które godzą w wizerunek osoby publicznej. Ostatnio kroki takie zdecydowała się podjąć Magda Gessler w odpowiedzi na rewelacje jednego z portali. Przypomnijmy: Gessler żąda wysokiego odszkodowania od portalu. Poczuła się zniesławiona

Teraz w sądzie walczyć będzie kolejna gwiazda. "Super Express" opublikował dziś bowiem nagie zdjęcia Cezarego Pazury z rodzinnych wakacji na Mazurach. Dziennik umieścił fotkę aktora na pierwszej stronie, obiecując czytelnikom, że w środku czeka na nich "więcej szokujących zdjęć". Można zobaczyć na nich rodzinę Cezarego, bez zamazanej twarzy jego córki. Na reakcję Pazury nie trzeba było długo czekać - jego żona poinformowała już, że sprawa trafi do sądu.



To, co zrobił „Super Express”, jest skandaliczne i niesmaczne. Nasz pełnomocnik przygotowuje pozew przeciwko wydawcy i w poniedziałek zostanie on złożony w sądzie. Do tego nie zasłonięto jej twarzy, co jest przecież obowiązkowe. My bardzo dbamy o anonimowość naszych dzieci, nigdy nie występowaliśmy z nimi w prasie - komentuje dla WirtualneMedia.pl Edyta Pazura.