Rafalala po wywołaniu olbrzymich kontrowersji zaatakowaniem dwóch homofobów, w tym jednego na wizji w telewizji na żywo, postanowiła iść za ciosem i powalczyć chyba o tytuł największej skandalistki polskiego show-biznesu. Na swoim Facebooku regularnie bowiem publikuje posty, obok których ciężko przejść obojętnie, szczególnie, że przewijają się tam nazwiska celebrytów. Przypomnijmy: Rafalala poważnie oskarża Grycan. Spotkała ją przykra sytuacja

Teraz transseksualistka wzięła na celownik Ewę Minge. Rafalala przywołuje sytuację sprzed lat, kiedy to została zaproszona na jeden z dużych pokazów projektantki. W tej sprawie kontaktowała się z nią asystentka Minge, która poinformowała o obowiązującym dress-codzie i innych szczegółach wydarzeniach. Niestety, w dniu pokazu Rafalala, ku swojemu zdziwieniu, otrzymała informację od tej samej asystentki, że Minge odwołuje swoje zaproszenie. Kobieta tłumaczyła, że obecność transseksualistki mogłaby źle wpłynąć na wizerunek marki jej klientki.



Jest coś gorszego od nietolerancji? Osoby, które uważają się za tolerancyjne, a takie nie są. Zdarzenie, o którym Wam opowiem miało miejsce kilka lat temu. Napisała do mnie asystentka Ewy Minge, zapraszała serdecznie na pokaz. Zaznaczyła w mailu, że temat przewodni to "zwierzęce" wzory:zebra, tygrys, ocelot, itd. Postanowiłam kupić sobie szpilki w zebrę. Kosztowały około 2 tysięcy. W dniu, w którym miał się odbyć pokaz dostałam z rana wiadomość, że Ewa Minge z uwagi na wizerunek i ogólnie pojęty PR musi wycofać zaproszenie dla mnie, ale zaprasza do zakupu nowej kolekcji. WTF?!! Co by się stało z pijarem Minge gdyby na pokaz przyszła transseksualistka? Czy w świecie mody nie ma transseksualnych modelek? Są! Jak bardzo jej myślenie odbiega od światowego, nie mówiąc już o jej projektach. Jedyna dobra rzecz jaką z tego zdarzenia wyniosłam to para szpilek;) - opisuje zdarzenie na swoim Facebooku Rafalala.