Waldemar z "Rolnik szuka żony" już niedługo ponownie zostanie ojcem. Los tak chciał, że jego marzenie się spełniło i jego ukochana spodziewa się córeczki. W "Dzień dziecka" rolnik postanowił wrócić wspomnieniami do swojego dzieciństwa i pokazał, jak wyglądał kilka lat temu. Zrobił to po raz pierwszy!

Waldemar z "Rolnika" pokazał zdjęcia sprzed kilku lat

Waldemar to jeden z najbardziej zapamiętanych uczestników 10. edycji miłosnego hitu TVP. Uczestnik show nie tylko znalazł miłość, ale również wielu wiernych fanów, którzy śledzą jego poczynania w mediach społecznościowych. Jak wiadomo, rolnik już niedługo ponownie zostanie tatą, razem ze swoją ukochaną ogłosili, że będą mieć córeczkę. Ostatnio Waldemar z "Rolnika" zdradził, jak czuje się Dorota w błogosławiony stanie. Teraz mężczyzna postanowił ponownie zaskoczyć fanów i wrócił wspomnieniami do przeszłości.

1 czerwca w "Dzień Dziecka" Waldemar z "Rolnik szuka żony" wrócił wspomnieniami do swojego dzieciństwa i opublikował kilka zdjęć z tego okresu. Uczestnik show przyznał, że lata młodzieńcze były dla niego wyjątkowe i chętnie wraca wspomnienia do tego okresu.

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Okres tego cudownego czasu w moim życiu przypada na złote lata 90-te — napisał Waldemar.

Teraz rolnik ponowie przygotowuje się do ważnej roli, bo już niedługo spełni się jego marzenie o posiadaniu córeczki. Ostatnio Waldemar z "Rolnika" nagle zabrał głos i zwrócił się do internautów, by im podziękować za wsparcie w tym pięknym dla nich czasie.

