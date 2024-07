Rafał Mroczek w Dzień Dobry TVN opowiedział o urokach rodzicielstwa. Gwiazdor serialu "M jak miłość" razem z córką pojawił się w dzisiejszym wydaniu śniadaniowego programu, w którym zachwycał się małą Zosią i najważniejszą rolą w swoim życiu - rolą taty. Rafał Mroczek przyznał, że razem ze swoją partnerką Asią nie korzystają z pomocy niani. Szczęśliwi rodzice sami wychowują córkę, która przyszła na świat zaledwie trzy miesiące temu.

Dumny tata zdradził na antenie DDTVN, że stara się jak najwięcej czasu spędzać ze swoją córeczką, Zosia.

Cieszę się, że zostałem ojcem. Sprawia mi to bardzo dużo radości, spełniam się jako ojciec i pokazuję to. Kiedyś ojcowie pracowali częściej, dzisiaj też kobiety pracują więc te obowiązki się dzielą pomiędzy rodziców. Dzisiaj można zobaczyć ojców, którzy zabierają dzieci na spacer - przyznał Rafał Mroczek. - Nie zastąpię jednego, nie zastąpię karmienia, ale oczywiście kąpię, przebieram. Mamy już swoje rytuały. Ja na szczęście jestem takim tatą, który nie pracuje 8 godzin dziennie i mogę być w różnych dniach, różnych godzinach z Zosią i pomagam Asi. Dzielimy się obowiązkami. Wypracowaliśmy sobie pewien schemat, jak kąpiemy, to razem. Tata później ubiera, szykuje małą do snu. Tak chyba powinno być, że my teraz poświęcamy czas dla córki i mamy nadzieję, że to będzie procentować w przyszłości.