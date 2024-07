Nie jest tajemnicą, że bracia Mroczek są mocno związani z religią. Aktorzy znani z "M jak miłość" są widywani na pielgrzymkach. Ostatnio jeden z bliźniaków opowiedział o swojej wierze przed szerszą publiką. Rafał Mroczek wziął udział we franciszkańskim spotkaniu z młodzieżą. Gwiazdor podzielił się swoimi cennymi spostrzeżeniami na temat tego, jak dzisiaj wygląda świat.

Podczas 36. Franciszkańskiego Spotkania Młodych, które odbywa się w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla w dniach 23-29 lipca, pojawił się szczególny gość. Rafał Mroczek spotkał się z młodzieżą, żeby opowiedzieć o tym, co daje mu wiara w Boga. Postanowił poruszyć temat powołania oraz zagrożeń, jakie czyhają dziś na młodych ludzi.

Aktor wystąpił przed zgromadzonymi w poniedziałek, 24 lipca. Zachęcał nastolatków do podążania za swoim natchnieniem. Zwrócił uwagę na media społecznościowe, które mogą sprowadzić młodzież na złą drogę.

Bardzo często pewne natchnienia nadają kierunek naszemu życiu. Ważne jest, czy my za tymi natchnieniami pójdziemy. Wiem, że ten świat jest inny niż ten, w którym ja dorastałem kiedy byłem w waszym wieku. Dziś są social media, które nas z każdej strony zachęcają do różnych rzeczy, które nie są dla nas, a które zaśmiecają nam głowę. Chcielibyśmy dotknąć i spróbować wszystkiego. A z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby odnaleźć tę naszą drogę, nasze powołanie i nasze pasje. To jest najważniejsze, bo wtedy będziemy mieć taką wewnętrzną równowagę i szczęście, które będzie nas wypełniało — powiedział.