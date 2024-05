Nie minęły jeszcze nawet dwa tygodnie od ślubu Rafała Mroczka i jego ukochanej Magdaleny, dlatego emocje nadal nie opadają. Para po hucznym weselu spędza wyczekaną podróż poślubną na Bali. Na Instagramie nie brak kadrów z tego wyjazdu. W szczególności żona aktora chętnie relacjonuje dni na wyspie.

Żona Rafała Mroczka pokazała, jak spędza podróż poślubną

Rafał Mroczek i Magdalena Mroczek odpoczywają wśród promieni słońca, w miejscu urzekającym dziką przyrodą. Ciepłe plaże i majestatyczne szczyty wulkanów, to jedne z wielu atrakcji, jakie czekają tam na turystów. Jak powszechnie wiadomo, Bali słynie z luksusowych kurortów i malowniczych widoków. Może to dlatego świeżo upieczeni małżonkowie wybrali właśnie to miejsce na wspólny relaks i odpoczynek.

Pomimo odpoczynku małżeństwo nie zapomina o swoich fanach, z którymi dzieli się wspólnymi chwilami na social mediach. Wczoraj Magdalena Mroczek urządziła nawet Q&A dotyczące ślubu i wesela. Pojawiło się mnóstwo pytań, na które żona Mroczka chętnie odpowiedziała. Nie zabrakło np. pytania o model sukni ślubnej.

Szczerze nie mam pojęcia. Pani Kamila z salonu VP stworzyła mi ten piękny komplet, łącząc gorset i spódnicę. Było wiele przymiarek i miar, ale za to w mój ważny dzień czułam się rewelacyjnie - odpowiedziała na pytanie Magda.

Tym razem ukochana Mroczka podzieliła się z fanami kadrami z plaży, na której leży i czyta biblię. W tle natomiast widzimy Rafał, który w chlapie się w Oceanie Indyjskim.

Instagram@MagdalenaMroczek

Małżonka aktora postanowiła podzielić się nawet fragmentem z biblii dotyczącym miłości.

Miłość i wolność. 13. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie (bierzcie) tej wolności jako zachęty do (hołdowania) ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. 14 Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

Instagram@MagdalenaMroczek

Jak się okazuje podręczna biblia, którą dostała Magda i Rafał jest prezentem ślubnym.

Ta podręczna, złota biblia towarzyszy nam w modlitwie podczas podróży, jest piękna - napisała Mroczek.

Instagram@MagdalenaMroczek