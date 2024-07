Rafał Maślak i Kamila Nicpoń są parą od kilku lat, mieszkają razem i uchodzą za bardzo szczęśliwą parę. Choć w ubiegłym roku para przechodziła kryzys i przez kilka tygodni nie spotykali się, teraz wszystko między nimi układa się idealnie. Rafał otworzył salon paznokci, którym zajmuje się jego ukochana, więc gdy on pracuje albo pojawia się na imprezach, Kamila ma mnóstwo zajęć w swoim salonie. Czy wkrótce poważnie zaczną myśleć o ślubie? Rafał Maślak zdradził nam swoje plany!

Tak mnie rodzina nauczyła, że ślub powinien być. Jestem ze swoją dziewczyną bardzo długo i chciałabym kiedyś to sfinalizować. Ostatnio prowadziłem targi ślubne, widziałam kilka pierścionków, sukni, wiec daje to do myślenia. Jeszcze nic nie postanowiłem, a tym bardziej nie powiem tego tutaj teraz, żeby się Kamila dowiedziała. To musi być niespodzianka - powiedział Rafał Maślak.