Rafał Maślak nie ukrywa, że był bardzo zaskoczony kiedy usłyszał, że to właśnie on w drugim odcinku odpada z programu "Agent Gwiazdy". Model pojawił się w studiu Dzień Dobry TVN, gdzie opowiedział o swojej przygodzie w show TVN. Maślak opowiedział, jak zareagował, kiedy usłyszał, że ma pożegnać się z "Agentem".



Powiem szczerze, że to było największe zaskoczenie w moim życiu. Myślałem, że wszystko idzie zgodnie z planem. Rozmawiałem z uczestnikami, pytałem kogo typują na agenta. I większość z nich mówiło, że mnie. Więc czułem się dosyć pewnie, bo myślałem, że nawet jeśli ja będę źle typował, to że tyle osób mnie typuje jako agenta - to daje mi jakąś podstawę, żeby nie odpaść. Jak zobaczyłem czerwony ekran, to nie wiedziałem czy mam wyjść czy schować się pod krzesło. Wszystko było ok w zadaniach, tylko później ten test dwudziestu pytań, który określał osobę agenta... To były bardzo dziwne pytania, bardzo szczegółowe. Próbowałem stworzyć coś z niczego, a wskazówki pewnie były na wyciągnięcie ręki.