Rafał Maślak i Kamila Nicpoń nie są już razem? Na Facebooku modela pojawił się poruszający post, z którego wynika, że Rafał właśnie został singlem. Maślak i Nicpoń byli jedną z najpiękniejszych par w polskim show-biznesie. Karierę jednak robił głównie Rafał, jego była ukochana Kamila raczej wolała pozostawać w jego cieniu. Zdarzało się jednak, że wspólnie pojawiali się na imprezach. Po wpisie Rafała Maślaka możemy domniemywać, że ich miłość właśnie wygasła. I to dokładnie w Walentynki!

Wszyscy pocieszają mnie po rozstaniu mówiąc, że jest wiele rybek w oceanie, ale co z tego, kiedy Ona jest moim oceanem.... Co w takiej sytuacji robić? Zjeść każdą wyłowioną rybkę, czy zrobić wszystko, aby zawrócić ocean? Najgorsze Walentynki ever - napisał model w internecie.