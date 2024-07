Rafał Maślak i raper Vienio (Piotr Więcławski) odpadli w drugim odcinku programu "Agent-Gwiazdy". W zaskakujący sposób do show wrócił Antek Królikowski, który pożegnał się z programem już w pierwszym odcinku. Młody aktor wrócił do gry dzięki Sylwii Szostak, która w trakcie pierwszego zadania, znalazła Antka przywiązanego do słupa. Trenerka fitness zdecydowała się uratować Antka z opresji, tym samym rezygnując z immunitetu dla siebie samej.

Powrót Królikowskiego miał jednak swoją cenę. To właśnie dlatego dziś show opuściły aż dwie osoby.

Rafał Maślak i Vienio odpadli z "Agenta"

Po wykonaniu przez grupę dwóch zadań oraz wypełnieniu ankiety, w której na koniec każdego odcinka uczestnicy typują, kto jest agentem, przyszła pora na ogłoszenie wyników. Kinga Rusin ogłosiła, że jako pierwszy odpadł Rafał Maślak. Potwierdza to już nasze wcześniejsze przypuszczenia. Model chwalił się zdjęciami z Polski na Instagramie, podczas kiedy reszta ekipy przebywała jeszcze w RPA. Pojawiły się nawet informacje, że za złamanie regulaminu Rafał może zostać obciążony wysoką karą pieniężną. Drugą osobą, która opuściła program jest raper Vienio. Obaj panowie zakończyli swoją przygodę z programem. W grze zostało 12 gwiazd. Kto odpadnie w trzecim odcinku ekstremalnego show? Czy następna będzie Kamila Szczawińska? Modelka była widziana na zakupach w Warszawie, jeszcze przed powrotem do Polski innych uczestników.

Widzów oraz uczestników zaskoczył również powrót Antka Królikowskiego do programu "Agent-Gwiazdy". Pojawiają się pierwsze przypuszczenia, że to właśnie on jest tytułowym agentem. Przychylacie się do tych opinii?

Antoni Królikowski wrócił do programu "Agent".

Z show odpadł Rafał Maślak.

Program opuścił także Piotr Więcławski.

East News