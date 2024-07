Rafał Maślak ma apetyt na więcej! Samo pisanie bloga, bywanie na salonach, a nawet prowadzenie programu „Randka z Maślakiem" w telewizji Polsat Cafe to za mało. Co zatem Mister Polski 2014 szykuje nowego? Jesienią w sklepach pojawi się kolekcja męskich koszul, sygnowana jego nazwiskiem. Powstała ona we współpracy z firmą odzieżową Pawo.

Rafał zajął się wyborem kolorów, materiałów i dodatków, takich jak na przykład guziki. I to detale mają własnie wyróżniać jego kolekcję.

