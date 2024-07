Rafał Maślak jest jurorem w programie „Supermodelka Plus Size”, który już we wrześniu zadebiutuje na antenie Polsatu. W programie 15 krągłych dziewczyn będzie walczyć o tytuł pierwszej polskiej supermodelki w rozmiarze XXL. Tylko nam Rafał Maślak zdradza, co sądzi o krągłych kobietach i czy teraz - gdy nieustannie ogląda bujne krągłości modelek - chce, by jego ukochana Kamila Nicpoń przytyła! ;) Zobaczcie materiał wideo.

Reklama

Zobacz: Rafał Maślak odwołuje ślub z Kamilą Nicpoń! Co się stało?!

Przeczytaj też: Jak w prosty sposób możesz przybrać kilka kilogramów?

Zobacz także

Rafał Maślak jest jurorem w show "Supermodelka Plus Size"

Reklama

Partnerka Maślaka ma kobiecą, choć bardzo szczupłą figurę