Czwarta edycja "Top Model" od samego początku przynosi nam wiele emocji. Co ciekawe, największe zainteresowanie w show budzą mężczyźni, którzy dopiero w tym sezonie mogą sprawdzić swoich sił na wybiegu. Jurorzy mają nawet pierwszych faworytów. Przypomnijmy: W Top Model mają już pierwszego faworyta. Tyszka: Nigdy kogoś takiego nie spotkałem

Już dziś o 21:30 zobaczymy kolejny odcinek "Top Model", w którym pojawi się m.in. Rafał Kaczmarek. Okazuje się, że mężczyzna miał wcześniej zostać... księdzem. Odbył już nawet praktyki duszpasterskie, jednak uznał, że kapłaństwo wymaga zbyt wiele wyrzeczeń. Postanowił rzucić seminarium i spróbować swoich sił w modelingu. O swojej decyzji opowiedział w dzisiejszym wydaniu Dzień Dobry TVN:

To jest sytuacja trochę złożona. Na 5. roku na początku pierwszego semestru zostałem skierowany na praktyki duszpasterskie, one trwały rok. Potem wróciłem na drugi semestr do seminarium, dołączyłem do innych kolegów, których było dwóch, których usunięto i zostałem sam. I to był moment, który zaważył na mojej decyzji. Człowiek gorzej się czuje, bo w seminarium nie można posiadać telefonów, dostęp do internetu jest ograniczony i stare znajomości umierają śmiercią naturalną. Osoby, które odchodzą z seminarium też są pogubione, bo są całkowicie inne światy. Ja, żeby się nie dołować, postanowiłem działać na swój sposób i doświadczać rzeczy nowych. Po odejściu z seminarium zarejestrowałem się w agencjach reklamowo-aktorskimi, żeby spróbować swoich sił - przekonywał Rafał