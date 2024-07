Rafał Jonkisz ogłosił finalistki konkursu na partnerkę studniówkową! Model otrzymał ponad 4 tysiące zgłoszeń, z którym wybrał 40! Kim są faworytki Rafała?

Mister Polski 2015 jakiś czas temu ogłosił na swoim facebookowym profilu, że szuka dziewczyny, która będzie mu towarzyszyć podczas zabawy studniówkowej. Emocje wśród jego fanek sięgnęły zenitu! Skąd taki pomysł? Przystojny akrobata i model zdradził, że obecnie jest bardzo zajęty, zatem nie ma czasu na pielęgnowanie kontaktów towarzyskich. Postanowił postawić wszystko na jedną kartę i zaprosić na studniówkę dziewczynę z ogłoszenia. Inicjatywę Jonkisza wsparł także Rafał Maślak, udostępniając post na swoim Facebooku. Czym kierował się Mister Polski 2015, wybierając finalistki swojego prywatnego konkursu?

Wybrałem 40 dziewczyn do takiego mojego prywatnego rankingu. Dlaczego akurat te? Mają pasje, ciekawe zainteresowania i nie wysłały fotek w wyuzdanej pozie w różowej bieliźnie na kocyku w panterkę i nie proponowały ,,finału'' na koniec Studniówki. To normalne, fajne, ciekawe życia dziewczyny. Nie trzeba wyglądać jak Irina Shayk, aby pójść ze mną na studniówkę. Trzeba być po prostu sobą… - napisał Rafał Jonkisz.

Model stworzył specjalną galerię, w której zamieścił zdjęcia wszystkich 40 dziewczyn. Każdą z nich wymienił z imienia i nazwiska oraz napisał, czym przykuła jego zainteresowanie. Nie ukrywał, że zwracał uwagę na dziewczyny nie tylko piękne, ale przede wszystkim inteligentne i skromne:

Te 40 dziewczyn, które prezentuję w galerii jest wyjątkowych pod wieloma względami i uznałem, że warto, abyście je poznali… Nie sztuką jest zrobić selfie z dziubkiem w lustrze, z wypiętym tyłeczkiem w stringach. Liczy się pasja, a wypinanie w sumie też dla niektórych dziewczyn to pasja i hobby, ale mi to nie imponuje, sorki - zdradził model.

Zwyciężczyni konkursu Rafał Maślaka zostanie ogłoszona w Nowy Rok. Mister Polski 2015 obiecał, że zadzwoni do niej tego dnia i osobiście zaprosi na studniówkę. Jak myślicie, którą z dziewczyn spotka to szczęście? ;)

Zobacz także

Zobacz też: Pojedynek na klaty: Robert Lewandowski czy Rafał Jonkisz? Który bardziej sexy? SONDA

Powiem Wam szczerze, że dając ogłoszenie, że szukam partnerki na Studniówkę, nie spodziewałem się takiego odzewu i to...

Posted by Rafał Jonkisz on 28 grudnia 2015