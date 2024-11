Trudno uwierzyć, że mija już od nagłej śmierci Gabriela Seweryna znanego z "Królowych życia". Głogowski projektant futer miał tylko 56 lat. W dniu Wszystkich Świętych pamięć o nim pielęgnował jego były partner, który spędził z nim kilkanaście lat swojego życia. Na grobie Gabriela Seweryna umieszczono wyjątkowy napis, by uczcić jego wspomnienie.

Rafał Grabias mocno przeżył śmierć wieloletniego partnera, Gabriela Seweryna, chociaż zakończyli swój związek na długo przed jego śmiercią. Od czasu tragicznych wydarzeń co jakiś czas pielęgnuje pamięć o człowieku, którego darzył wielką miłością. Rafał Grabias wspominał Gabriela Seweryna nie tylko pięknymi słowami, ale również publikując wspólne zdjęcia, dokumentujące chwile, które wspólnie przeżywali. W Dniu Wszystkich świętych Rafał Grabias odwiedził grób Gabriela Seweryna, który znajduje się na cmentarzu w Głogowie.

Na grobie Gabriela Seweryna znalazło się wygrawerowane jego zdjęcie a także napis:

"Versace z Głogowa" było określeniem nawiązującym do życiowej pasji Seweryna, jakim było projektowanie.

Śmierć Gabriela Seweryna wstrząsnęła światem mediów pod koniec 2023 roku. Gabriel Seweryn z "Królowych życia" zmarł 28 listopada a jego śmierć budziła ogromne kontrowersje, wszystko przez nagranie, jakie niedługo przed opublikował w sieci. Zrozpaczony zwrócił się do internautów wyznając, że obawia się o swoje życie, a ratownicy medyczni nie chcieli mu pomóc. Ratownicy przedstawili zupełnie inną wersję wydarzeń, wykazując, że gwiazdor TTV miał być agresywny. Gabriel Seweryn ostatecznie trafił do szpitala na kilka godzin przed swoją śmiercią. Miał duszności oraz bóle w klatce piersiowej. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.

Gabriel Seweryn to nie jedyny uczestnik "Królowych życia", którego przyszło nam pożegnać w ostatnich latach. W lipcu 2023 roku zmarł także Patryk Peretti, ukochane i jedyne dziecko Sylwii Peretti. Syn "Królowej życia" wraz z trzema innymi osobami zginęli w tragicznym wypadku samochodowym w Krakowie. Sylwia Peretti pogrążyła się w żałobie po stracie ukochanego syna. Po miesiącach wróciła do aktywności w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami i ogromną tęsknotą za synem. Pod jednym ze wspólnych zdjęć napisała: