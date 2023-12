Gabriel Seweryn zmarł nagle 28 listopada w dość tajemniczych okolicznościach. Prokuratura postanowiła wszcząć śledztwo, a także zlecono przeprowadzenie sekcji zwłok. Właśnie poznaliśmy jej wyniki.

Znamy wyniki sekcji zwłok Gabriela Seweryna

Od kilku dni polskie media żyją niespodziewaną śmiercią Gabriela Seweryna, znanego z hitu TTV - "Królowe życia". 56-latek odszedł nagle z nie do końca znanej przyczyny. Chwilę przed tragedią opublikował film, w którym skarżył się na silny ból w klatce piersiowej i błagał o pomoc. Twierdził, że ratownicy z pogotowia nie chcieli mu jej udzielić.

Krótko potem trafił do szpitala, gdzie po podaniu pierwszych leków, jego stan miał się ustabilizować. Niestety... nagle doszło do zatrzymania krążenia, a lekarze nie mogli już nic zrobić. Ujawnienie tych szczegółów wywołało skandal. Sytuacji nie poprawiło oświadczenie rzecznika pogotowia, który wyjawił, że Gabriel Seweryn miał zachowywać się agresywnie i dlatego wezwano do niego policję. Okoliczności jego śmierci okazały się na tyle tajemnicze i niepokojące, że prokuratura wszczęła śledztwo.

Przeszukano już jego mieszkanie oraz pracownię, a także, w miniony czwartek, wykonano sekcję zwłok. Teraz poznaliśmy jej wyniki, jednak już wiadomo, że to jeszcze nie koniec.

Jak przekazuje TVN24.pl, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy poinformowała, że sekcja pozwoliła wykluczyć obrażenia ciała, ale wciąż nie pomogła ustalić dokładnej przyczyny zgonu. Zaplanowano więc wykonanie dodatkowych badań toksykologicznych pod kątem zażycia narkotyków, alkoholu i innych niedozwolonych farmaceutyków. Ich wyniki poznajmy dopiero za około dwa tygodnie.

Na ten moment trudno ustalić, co dokładnie doprowadziło do śmierci 56-latka. Wiadomo jednak, że kilka miesięcy temu Gabriel Seweryn również trafił do szpitala z powodu "pieczenia w klatce piersiowej". Może to sugerować, że z jego zdrowiem od dawna nie było najlepiej.

