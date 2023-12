Wiadomość o nagłej śmierci znanego m.in. z "Królowych życia" Gabriela Seweryna dotarła do mediów zaledwie kilka dni temu. Zmarłego gwiazdora wspominają bliscy, a wśród nich także znane osoby. Były partner 56-latka, Rafał Grabias, zdecydował się na wyjątkowy gest, publikując wspólne zdjęcia z Gabrielem Sewerynem. Na widok tych ujęć łzy same cisną się do oczu...

Rafał Grabias wspomina Gabriela Seweryna

Mimo że od śmierci Gabriela Seweryna minęło zaledwie kilka dni, na jaw wychodzą kolejne fakty w sprawie. Oświadczenie wydało m.in. pogotowie ratunkowe w Legnicy, a kondolencje od fanów nie przestają zalewać sieci. Głos w temacie niedawnej tragedii zdecydował się zabrać również był partner zmarłego, Rafał Grabias. W sobotni wieczór opublikował kolejne, wspólne kadry z byłym partnerem, na widok których trudno powstrzymać łzy...

Choć Rafał Grabias i Gabriel Seweryn nie byli parą już od kilku lat, były partner gwiazdora "Królowych życia", który wystąpił u jego boku właśnie w tym show, zdecydował się pokazać światu poruszające ujęcia z okresu ich długoletniej relacji.

2008 rok - podpisał krótko zdjęcie Rafał Grabias.

Nowe ujęcie opublikowane przez Rafała Grabiasa niezwykle poruszyło internautów, którzy wprost pisali o szczęściu wypisanym w oczach byłych partnerów. Życzyli byłemu partnerowi zmarłego wiele siły w obliczu tej tragedii.

A ja cały czas myślałam, że jeszcze może kiedyś do siebie wrócicie....dużo siły życzę Ci

Szczerze mówiąc, obce dla mnie osoby, ale jakoś ta tragedia mnie bardzo poruszyła. Panie Rafale, jak zawsze z klasą

Trudno w to uwierzyć, dzisiaj jesteś jutro Cię może nie być. Jednak miłość i wspomnienia pozostają na zawsze... Byliście świetna parą, wspierając się w trudnych momentach i to się ceni

Instagram @rafalgrabias

Na InstaStories Rafała Grabiasa pojawiło się więcej wspólnych ujęć pary, a jedno z nich zostało opatrzone nawet wymownym symbolem złamanego serca. Widać, że odejście Gabriela Seweryna jest dla jego byłego partnera ogromnym przeżyciem... Życzymy dużo siły w tym niezwykle trudnym czasie!

Instagram @rafalgrabias