Śmierć Gabriela Seweryna wstrząsnęła wszystkimi. Wiele osób postanowiło pożegnać go we wzruszających wpisach w mediach społecznościowych — ale również nie zapomnieli o nim w dniu jego pogrzebu. Na uroczystości pożegnalnej nie zabrakło jego bliskich i osób ze świata show-biznesu. Podczas uroczystości ksiądz wspominał swoje spotkanie z Gabrielem Sewerynem i zaskoczył kazaniem.

28 listopada w wieku 56-lat zmarł nagle gwiazdor "Królowych życia". Wiele osób ze świata show-biznesu pożegnało celebrytę we wzruszających wpisach — w tym jego wieloletni partner Rafał Grabias. 6 grudnia o 12.00 odbył się pogrzeb Gabriela Seweryna, a msza została odprawiona w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie. Podczas kazania ksiądz wspominał zmarłego i okazało się, że znał go osobiście.

To jest kazanie bez słodkości kochani, bez czułego lizania. To jest nasze spotkanie w prawdzie z Bogiem. Nigdy nie mamy prawa, jako gorszyciele, którzy spowiadamy się, wypowiedzieć sądu o drugim – który gorszy? Absolutnie nikt z nas nie ma tego prawa. Jeśli nikt się publicznie nie wyparł wiary, nie jest apostatą, heretykiem – ma prawo, jak złoczyńca z dzisiejszej Ewangelii – do miłosierdzia Bożego

Na uroczystości pogrzebowej Gabriela Seweryna ksiądz opowiedział o spotkaniu z projektantem. Okazuje się, że 56-latek bardzo mu wtedy zaimponował swoją wrażliwością.

Byłem w tamtym roku na urodzinach wspaniałej osoby w mojej parafii pani Barbary Seweryn. Jak to bywa na uroczystościach rodzinnych oczywiście, pamiętacie? Zawsze się robi jakieś tam zdjęcia. I Gabriel zareagował tak profesjonalnie. Powiedział: Nie róbcie zdjęć. Może to księdzu zaszkodzić, może to księdzu nie odpowiadać. Miał wrażliwość tego, co się dzieje. Dlatego do tej wrażliwości dzisiaj chcemy się odwołać. Do wrażliwości Boga pełnego miłosierdzia. Nie robić szumu, tylko robić hałas u wrót nieba za naszego brata Gabriela

— powiedział ksiądz.