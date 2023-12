Śmierć bohatera "Królowych życia" poruszyła Polaków, a niepokojące i tajemnicze okoliczności tylko dolały oliwy do ognia. Szczególnie trudno pogodzić się z całą sytuacją jest Rafałowi Grabiasowi, który przez lata był partnerem Gabriela. Podczas pochówku wygłosił wzruszające przemówienie, a zaraz potem opublikował w sieci krótki, ale wymowny wpis.

Rafał Grabias zabrał głos po pogrzebie Gabriela Seweryna

6 grudnia odbył się pogrzeb Gabriela Seweryna, który zgromadził nie tylko szerokie grono krewnych, ale też wiele gwiazd programu "Królowe życia" oraz fanów. Śmierć 56-latka wstrząsnęła show-biznesem, tym bardziej, że do ostatniej chwili nic nie zwiastowało najgorszego, a on sam tuż przed odejściem wrzucił do sieci druzgocący filmik.

Rafał Grabias i Gabriel Seweryn Instagram@rafalgrabias

Cała sprawa odbiła się głośnym echem i wciąż nie została do końca wyjaśniona. Wiadomo jednak, że prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. Tymczasem w sieci wielu wciąż opłakuje śmierć Gabriela, a w tym Rafał Grabias, z którym był związany przez 18 lat. Chociaż mężczyźni rozstali się jakiś czas temu, dla Rafała Gabriel nadal był bardzo ważną osobą, a jego odejście zupełnie go załamało.

Jeszcze przed pochówkiem 33-latek opublikował kilka wzruszających postów, poświęconych byłemu partnerowi. Podczas ceremonii natomiast wygłosił bolesne przemówienie, a zaraz potem zamieścił na Instagramie kolejny wpis, ostatecznie żegnając się z Gabrielem.

Żegnaj! Jedno słowo, a tak trudno powiedzieć - napisał krótko.

Rafał mógł liczyć na oddanych fanów, którzy w komentarzach próbowali wesprzeć go ciepłym słowem. Wielu przyznało nawet, że miłość Gabriela i Rafała, pomimo rozstania, nigdy nie wygasła.

