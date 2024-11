Seweryn zdobył popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia", gdzie prezentował swoje barwne życie i twórczość. Był znany jako "Versace z Głogowa" i ubierał wiele polskich gwiazd, między innymi Roberta Kozyrę i Monikę Olejnik, a także Zenka i Danutę Martyniuków. W dniu śmierci Seweryn trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Głogowie z objawami bólu w klatce piersiowej. Mimo podjętych działań medycznych doszło do nagłego zatrzymania krążenia, a reanimacja nie przyniosła skutku. Rok temu jego bliscy przeżywali tragedię, a teraz pojawiły się nowe smutne informacje związane z pamięcią o Gabrielu Sewerynie.

Właśnie mija rok od nagłej śmierci Gabriela Seweryna. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu była ostra niewydolność krążenia spowodowana tamponadą serca na skutek rozerwania i rozwarstwienia ściany aorty wstępującej w łuku aorty. Dodatkowo w próbce krwi wykryto obecność metamfetaminy. Po śmierci Gabriela Seweryna pojawiły się plany stworzenia książki, która miała upamiętnić jego życie, twórczość i dokonania. Pomysł zainicjował Maciej Zarański, prezes wrocławskiej Fundacji Klub Innowatora. Jednak projekt został wstrzymany z powodu braku zgody ze strony rodziny zmarłego oraz trudności organizacyjnych.

Maciej Zarański w rozmowie z mediami wyjaśnił, że bez wsparcia i współpracy ze strony najbliższych Gabriela Seweryna niemożliwe jest przedstawienie rzetelnego i pełnego obrazu jego życia. Dodał również, że takie przedsięwzięcie wymaga zaangażowania osób, które znały projektanta, co z uwagi na komplikacje prawne nie zostało zrealizowane.

Raczej ta książka nie powstanie... Była osoba, która miała zostać menedżerem projektu i zająć się organizacją spotkań, ale zrezygnowała. Na razie nie mamy w planach takiego upamiętnienia Gabriela. Żeby podjąć się tego tematu, to musiałbym zorganizować spotkanie z rodziną, porozmawiać z nimi i to tak naprawdę wraz z nimi napisać książkę. Obecnie nie mam do nich żadnego dojścia. Kontakt z rodziną miała tylko osoba, która namawiała mnie, żebym napisał tę książkę. Jednak ta osoba zrezygnowała

- wyjawił pisarz w rozmowie z Faktem.