Gabriel Seweryn z "Królowych życia" nie żyje. Smutna informacja o nagłej śmierci gwiazdora TTV obiegła media 28 listopada. W sieci pojawił się zatrważający zapis z transmisji na żywo, którą w dniu śmierci przeprowadził Gabriel Seweryn. Na nagraniu słychać, że gwiazdor "Królowych życia" nie był sam. Internauci rozpoznali w głosie jego partnera, Kamila, i nie mają dla niego litości, po tym co usłyszeli.

Gabriel Seweryn z "Królowych życia" zmarł nagle. Jego śmierć zszokowała internautów. Przerażony opublikował transmisję na żywo, w której zarzucił obecnym na miejscu ratownikom medycznym, którzy przyjechali karetką, że nie chcą udzielić mu pomocy.

Internauci jednak zwrócili uwagę nie tylko na zamieszanie, które wynikło na kilka godzin przed śmiercią Gabriela Seweryna ale również na zachowanie jego partnera, którego głos usłyszeli podczas zapisu transmisji na żywo, którą nagrali. Są zszokowani sposobem, w jaki Kamil rozmawiał ze swoim partnerem, gdy ten błagał o pomoc i nie szczędzą mu gorzkich słów:

Człowieku nigdy tutaj się nie udzielałam ale fakt jak się odzywałeś do Gabriela na nagraniu umieszczonym w Internecie to żal słyszeć (...)

Oglądając ostatniego liva Gabriela i słysząc jak się odzywasz do niego, po prostu brak mi słów... On potrzebował Twojego wsparcia a nie darcia mordy. Żyj teraz z wyrzutami sumienia, o ile sumienie w ogóle posiadasz.

Wielu internautów jednak staje w obronie pogrążonego w żałobie partnera Gabriela Seweryna i apeluje o powściągliwość w wydawaniu opinii, szczególnie w obliczu tak okrutnej sytuacji jak śmierć kogoś bliskiego: