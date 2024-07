Pokochanie siebie spowoduje, że będziesz szczęśliwy, będziesz mieć przyjaciół, udany związek i rodzinę. Niskie poczucie własnej wartości powoduje, że czujesz się gorszy od innych. Dlatego warto nauczyć się zdrowego egoizmu.

Metody na pokochanie siebie

1. Stop krytyce – jeśli chcesz pokochać samego siebie, pożegnaj się z krytyką. Ciągłe obwinianie siebie, samokrytyka i oskarżanie przynosi ból i powoduje, że masz niskie poczucie własnej wartości. Przestań się krytykować i nie zapominaj o tym, że nie jesteś winny niepowodzeniom, które stają ci na drodze. Powtarzaj sobie, że jesteś idealną osobą i nie ma takiej drugiej na świecie. Zacznij unikać ludzi, którzy często krytykują, mówią coś przykrego i narzekają na otaczający ich świat. Ogranicz kontakty z nimi do minimum.

2. Poznaj swoje zalety i wady – powinieneś zaakceptować siebie, takim jakim jesteś i zacząć myśleć o sobie pozytywnie. Jeśli nie akceptujesz swojego zachowania, postaraj się je zmienić. By tego dokonać, musisz być wobec siebie szczery i odnaleźć w sobie zalety, jak i wady. Najlepiej wypisz na kartce papieru swoje mocne strony, a kiedy już je poznasz nabierzesz pewności siebie i zmobilizujesz się do działania.

3. Chwal siebie – jeżeli chcesz pokochać samego siebie – chwal się i nabierz zaufania do swoich możliwości. Gdy zrobisz coś źle, czy popełnisz błąd, nie przejmuj się tym tylko idź dalej. Zacznij być dla siebie dobrym i otaczaj się przyjemnościami. Codziennie rano przyglądaj się sobie w lustrze, pochwal swój wygląd i praw sobie komplementy.

4. Znajdź zainteresowanie – znajdź hobby, które będzie sprawiało ci przyjemność. Nieważne czy to będzie nauka tańca, jazda konno, fitness, czy gry komputerowe. Ważne, byś odnalazł zajęcie, które lubisz i które doda ci pewności siebie. Dzięki temu poznasz nowych ludzi i zawrzesz nowe znajomości wśród osób o takich samych zainteresowaniach.

5. Wypisz osiągnięcia i cechy charakteru – wypisz na kartce papieru swoje pozytywne cechy charakteru i osiągnięcia. Wynotuj zarówno duże sukcesy, jak i drobiazgi, którymi możesz się pochwalić. Może to być zrobienie obiadu dla rodziny, ukończenie szkoły, studiów, czy zdanie egzaminu na prawo jazdy. Wypisz wszystkie dobre rzeczy, które osiągnąłeś. Teraz zastanów się, co było przyczyną dokonania tych wszystkich rzeczy i tak samo pomyśl o swojej przyszłości. Zastosuj to jako receptę na własne życie.