Lenka i Jan Klimentowie są niemalże nierozłączni. Od niedawna są rodzicami małego Cristianka, który wywrócił ich świat do góry nogami. Teraz Lenka Kliment postanowiła zwrócić się do fanów w bardzo wzruszających słowach. Internauci od razu ruszyli z gratulacjami. To prawdziwy powód do radości!

Jan i Lenka Klimentowie dali się poznać w programie "Taniec z Gwiazdami". Mężczyzna kilkukrotnie wygrał taneczne show, a fani zawsze odbierali go jako wrażliwą i dobrą osobę. Odkąd na świecie pojawił się syn Klimentów- Cristian sprawy zawodowe nie są już aż tak istotne, a większość czasu para spędza na zabawie z synem. Niedawno Jan Kliment pokazał jak zajmuje się dzieckiem, a fani byli pełni podziwu jak świetny ma z nim kontakt. Widać, że Lenka i Jan Klimentowie stoją za sobą murem, a teraz okazje się, że darzą się miłością już od 15 lat.

Tancerka właśnie poinformowała fanów o rocznicy ich związku:

Zaczęło to zupełnie Niewinnie kiedy miałam przyjechać tylko na trzy dni. Po pierwszym dniu dzwoniłam do mamy że zostaje tydzień. Było 9 sierpnia 2009! Były trudne, smutne i naprawdę nie fajne chwile gdzie przepłakałam morze łez na samym początku kiedy za każdym razem kiedy go widziałam miałam motylki w brzuchu i stresowałam się żebym ładnie Wyglądała i żebym mu wyrównała, Ale wszystko to było trzeba przejść żeby się na chwilę rozstać i później zejść już na zawsze- silny mocny i Szczery nasz związek o który dbamy już 15 lat! Rozmowy, kłótnie, decyzję, wsparcie, przytulanie, szacunek do siebie, tworzenie i budowanie rodziny, wspólne chwile wyjazdy, treningi, pokazy tańca, Ale przede wszystkim zaufanie-to nasz związek w skrócie

- zaczęła Lenka.