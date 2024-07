Radosław Pazura znany jest z tego, że wiara w Boga jest dla niego bardzo ważna. Aktor zdradził portalowi wirtualnemedia.pl, że regularnie się modli i szuka wsparcia w wierze. Pazura przyznaje, że doznał prawdziwego nawrócenia. Kiedy nastąpił ten przełomowy moment w jego życiu?

Aktor wyznał, że momentem powrotu do wiary w jego życiu był wypadek samochodowy, który przeżył w 2003 roku. Radosław Pazura jechał wtedy z innym aktorem - Waldemarem Goszczem. Pazurze, po długiej rehabilitacji, udało się dojść do siebie. Goszcz zginął. To traumatyczne przeżycie sprawiło, że Pazura zwrócił się w kierunku Boga:

W moim przypadku można mówić o prawdziwym nawróceniu. Teraz wierzę, że Bóg mnie przemienia i wspiera moje codzienne życie, dlatego często się do niego zwracam. Ja to nazywam modlitwą. Wydaje mi się, że każdy ją czyni i pełni na swój sposób, choć czasami nie wie, że to jest modlitwa. To jest pewien rodzaj takiego skupienia. Ja akurat to robię, by powierzać moje sprawy wyższej instancji – dla mnie to jest Pan Bóg i Pan Jezus Chrystus. Od ładnych nastu lat tak robię i jeszcze się nie zawiodłem - cytuje wypowiedź aktora portal Wirtualnemedia.pl