Tegoroczny konkurs Eurowizji przyniósł wiele emocji wszystkim widzom. Polakom - przede wszystkim dzięki występowi naszych reprezentantów, Donatana i Cleo, którzy po dwóch latach przerwy, zdobyli dla nas wysokie 14 miejsce. Bezkonkurencyjna okazała się Conchita Wurst czyli słynna kobieta z brodą. Wokalistka robi oszałamiającą karierę, a jej życie prywatne śledzą tysiące fanów. Przypomnijmy: Conchita na co dzień to niezłe ciacho. Mamy jego prywatne zdjęcia

Reklama

Jej zwycięstwo, niestety, nie wszystkim się spodobało, a zwłaszcza Rosji, która podczas wielkiego festiwalu nie została ciepło przyjęta przez publiczność. Wszystko za sprawą działań prezydenta, Władimira Putina, który w tym czasie odpowiedzialny był za trudną sytuację na Ukrainie. Polityk jest oburzony wynikami konkursu, dlatego wpadł na zaskakujący pomysł.

Zobacz: Skandal na Eurowizji: Rosja wygwizdana przez publiczność

Zarówno on, jak i jego pomocnicy pracują więc nad... własną Eurowizją! Chcą zapobiec sytuacji, żeby ktoś tak kontrowersyjny jak Conchita wygrywał w konkursie piosenki. Na rosyjskim "The Voice of Eurasia" najważniejsza będzie muzyka, a występujący muszą być "moralni" wedle rosyjskich standardów.

Strach się bać.

Zobacz także

Zobacz: Szok! Polska zajęłaby 5 miejsce na Eurowizji. Wszystko przez jury

Reklama

Tak wyglądał finał Eurowizji 2014: