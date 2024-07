Kilka tygodni temu jeden z tabloidów poinformował, że Doda ma przyrodnią siostrę. 13-letnia Paulina jest córką ojca piosenkarki z poprzedniego związku. Gwiazda nie chciała dotychczas publicznie komentować tej informacji. Na początku tygodnia pojawiły się jednak doniesienia, że przyrodnia siostra Rabczewskiej i jej rodzina żyje w skrajnej biedzie. Wywołało to w Dodzie uczucie przykrości, ale na pewno nie współczucia.

Na swoim Facebooku piosenkarka skomentowała całą sytuację. Wyjaśniła w niej, że nie chce mieć żadnych kontaktów z Pauliną i jej matką, bo te chciały "zabrać jej ojca". Doda zapewnia też, że nie da 13-latce ani grosza. Przeczytajcie ciekawy wpis:

- Wypowiem się pierwszy i ostatni raz. Z racji tego, że szkoda mi moich starszych rodziców, przechodzą przez piekło przed świętami:( Na pytanie czy "Zamierzam pomóc przyrodniej 13-letniej siostrze finansowo i jej matce?" odpowiadam - A czy kiedy ja miałam 13 lat, ta matka myślała o mnie, chcąc zniszczyć moją rodzinę i zabrać mi ojca? Nie. Śmiejąc się w moje i mojej matki oczy usiłowała rozbić małżeństwo moich rodziców, a w ostateczności zakończyło się jej własne. Co za pech.

- Naturalnie można powiedzieć, że to nie wina dziecka, że jego matka rozkładała nogi przed nie swoim mężem, ale przecież ma to, czego sama chciała... a KARMA WRACA! Kocham swoich rodziców nad życie, rozumiemy swoje błędy i potrafimy sobie wybaczać, ale od tamtych osób się odcinam. Cóż ja mam czuć do "kobiet", które chcą zniszczyć cudzą rodzinę? To musi kiedyś do nich wrócić:(