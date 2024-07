Justin Bieber stracił kogoś bliskiego w czasie zamachów w Paryżu! Okazuje się, że tragiczne wydarzenia z Francji nie omijają nawet największych sław... Artysta napisał na swoim profilu na Facebooku, że w wśród ofiar terrorystów jest jego przyjaciel Thomas.

Gwiazdor we wpisie zamieścił także przesłanie, by doceniać wszystkich ludzi, póki są wśród nas:

Pod wpisem Biebera pojawiło się mnóstwo, wspierających komentarzy od fanów. Wśród nich nie brakuje słów współczucia i głębokiego żalu po tym, co się stało.

Still thinking about Paris and my friend Thomas that we lost in the tragedy. He was a part of the team for years and I...

Posted by Justin Bieber on 16 listopada 2015