Płatki owsiane w połączeniu z bakaliami, wiórkami kokosowymi, masłem orzechowym i miodem, zapieczone i polane polewą czekoladową. Brzmi smakowicie? Musicie koniecznie spróbować. Dodatkowo przepis możecie modyfikować, dodając swoje ulubione składniki. Różnego rodzaju orzechy, owoce kandyzowane albo kawałki czekolady, wszystkie chwyty dozwolone.

Batony

150 płatków owsianych

100 g posiekanych orzechów laskowych

100 g siemienia lnianego

50 g wiórków kokosowych

100 g żurawin, rodzynek i miechunki

100 g miodu

150 g masła orzechowego

50 g oleju kokosowego

polewa czekoladowa

100 g czekolady mlecznej

100 g czekolady gorzkiej

W rondelku podgrzewamy miód, masło orzechowe i olej kokosowy. Gdy się rozpuszczą i połączą ze sobą, dodajemy płatki owsiane, posiekane orzechy, siemię lniane, wiórki kokosowe, żurawinę, rodzynki i miechunkę. Masę dokładnie mieszamy i przekładamy do blaszki wyłożonej papierem pergaminowym. Potem przykrywamy ją folią i bardzo dokładnie dociskamy, aby wyrównać wierzch. Ściągamy folię i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 150 C. Pieczemy ok. 25 minut, potem odstawiamy do wystygnięcia. W tym czasie gdy masa stygnie, rozpuszczamy na parze dwa rodzaje czekolady. Dodajemy do nich alkohol oraz wodę, mieszamy i tak powstałą polewę wylewamy na upieczoną masę. Odstawiamy, by polewa wystygła, a potem kroimy na batony.

Poleca Paweł Płaczek autor bloga takemycake.eu

Batony z płatków owsianych