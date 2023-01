Justyna Steczkowska z rodziną na spacerze w Zakopanem. Skusiła się na niezdrową przekąskę [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Justyna Steczkowska ma świetny kontakt z partnerką swojego najstarszego syna, Leona Myszkowskiego. Ksenia, bo o niej mowa, na swojego TikToka wrzuciła gorący filmik ze wspólnych wakacji, na którym widać, jak wraz z wokalistką tańczą w kostiumach kąpielowych do wakacyjnego hitu "Cool for the summer" Demi Lovato. To trzeba zobaczyć! Justyna Steczkowska w bikini tańczy z ukochaną syna! Najstarszy syn Justyny Steczkowskiej od kilkunastu miesięcy jest związany z Ksenią Ngo. Wybranka Leona Myszkowskiego prowadzi własny gabinet medycyny estetycznej. Niedawno w sieci pojawiły się informacje, że para planuje ślub, jednak Leon w rozmowie z Party.pl stwierdził, że to bzdura. Niemniej jednak ich relacja doskonale się rozwija, a Ksenia zdobyła ogromną sympatię Justyny. Cała rodzina wybrała się właśnie na kolejne rajskie wakacje! Zobacz także: Syn Justyny Steczkowskiej wypoczywa na rajskich wakacjach z ukochaną. Pokazał niesamowite widoki Na TikToku Ksenii pojawiło się nagranie, gdzie wraz z Justyną tańczą w kostiumach kąpielowych. Partnerka Myszkowskiego napisała zaś: Jeśli ten tt nabije 10k polubień, Justyna Steczkowska zakłada TikToka @kseon007 #dc #justynasteczkowska ♬ Cool For The Summer - Bre, a hibryda Trzeba przyznać, że Justyna i Ksenia wyglądają jak siostry i mogą pochwalić się perfekcyjnymi figurami. Ich zmysłowa choreografia na pewno podbije TikToka, a to oznacza, że Steczkowska założy tam konto! Wkrótce ukaże się wspólny klubowy singiel Justyny Steczkowskiej i Leona Myszkowskiego. Może Ksenia przygotuje dla swojego chłopaka i jego mamy choreografię do teledysku? Justyna Steczkowska (50) nie zwalnia tempa. Po wydaniu płyty "Szamanka" nagrywa kolejne utwory, rusza w trasę koncertową, a już niedługo zaśpiewa z Dodą podczas Polsat...