Nie żyje Łukasz Owsiany, dziennikarz TVP. Miał 31 lat

Łukasz Owsiany, wrocławski dziennikarz, związany m.in. z TVP 3 Wrocław, zmarł w wieku 31 lat. Żegnają go bliscy i współpracownicy: "Brak nam słów, by wyrazić, co czujemy".