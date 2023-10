Jeden pyszny, czekoladowo-orzechowy batonik i czterech zdolnych projektantów. Co może z tego powstać? Oczywiście coś pięknego, a konkretnie, 6 wyjątkowych kreacji! Ich autorami są Adrian Krupa, RAD DUET i Wiktoria Frankowska, a inspirację stanowił batonik Duplo. Prace młodych i zdolnych twórców zostały zaprezentowane podczas pokazu na Flesz Fashion Night 2 września 2021 r. w Pałacu Kultury i Nauki. Zdradzimy wam, że największe gwiazdy polskiego show-biznesu były nimi zachwycone! Jednak przed słynną modową imprezą odbyła się sesja zdjęciowa, na której zostały uwiecznione te stylizacje wraz z ich twórcami. Nie mogło nas tam zabraknąć, a efekty wraz z backstagem możecie zobaczyć w naszym filmie!

Mecenas mody w Polsce? Batonik Duplo!

Marka Duplo to znany mecenas mody w Polsce. W tym roku już po raz 3 objęła patronatem imprezę Flesz Fashion Night. Batonik Duplo był również partnerem głównym takich wydarzeń jak Fashion Designer Awards czy Łódź Young Fashion. To właśnie podczas tych konkurs Duplo odkryło trzech niezwykle utalentowanych projektantów: Wiktorię Frankowską, RAD DUET i Adriana Krupę. Marka nie zapomniała o tych młodych, zdolnych ludziach i zaprosiła ich do współpracy. Efektem jest 6 spektakularnych kreacji - każda w unikalnym stylu projektanta/ów oraz… batonika Duplo:). Podczas sesji zdjęciowej Wiktoria, Maciej i Julek z RAD DUET oraz Adrian uchylili nam rąbka tajemnicy i opowiedzieli o procesie tworzenia oraz ich inspiracjach!

Mat.prasowe

Wiktoria Frankowska

Wiktoria Frankowska to laureatka 11. edycji Fashion Designer Awards, która odbyła się pod hasłem "My city, my energy", a partnerem głównym tego wydarzenia był batonik Duplo.

Cieszę się, że marka Duplo pojawiła się na stałe na scenie modowej i wspiera młodych projektantów tak intensywnie, bo właśnie takiego punktu brakowało i jest to ogromne wsparcie – podsumowuje Wiktoria.

Mat.prasowe

Styl młodej projektantki można określić jako seksowny oversize. Królują w nim szerokie garnitury, sukienki maxi i oryginalne koszule. Dlatego jej dwie kreacja stworzone dla Duplo nie powinny nikogo dziwić! Z jednej strony są niebanalne, przeskalowane, a z drugiej bardzo glamour. Widzimy damskie garnitury w wersji XXL, ogromne falbany oraz gdzieniegdzie subtelnie odsłonięte ciała modelek. Jak powiedziała nam Wiktoria, cekiny i spektakularne kapelusze to hołd w stronę Flesz Fashion Night oraz celebracji popandemicznego życia. Projektantka chciała poprzez swoje kreacje zachęcić nas do cieszenia się życiem i czerpania z niego pełnymi garściami. Co jeszcze stanowiło inspirację dla jej twórczości?

Zainspirowała mnie sama faktura batonika Duplo. Elementy, takie jak wycięcia, ten gryz, który widoczny jest w płaszczu, to jest właśnie ten batonik”

Mat.prasowe

RAD DUET

RAD DUET stanowią Maciej Józwicki i Julek Rusin. Ich przygoda z marką Duplo rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy wygrali konkurs Złota Nitka za kolekcję „Wiesia”, a patronem tego wydarzenia był oczywiście batonik Duplo.

Mat.prasowe

Od lewej: Maciej Józwicki, Julek Rusin.

Oboje są bardzo pracowici i jak sami przyznają, „nakręcają się wzajemnie”. Gdy jeden pracuje, drugi nie może przestać. Podobno tuż przed sesją w ogóle nie spali, tylko dopieszczali kreacje, ale patrząc na efekt końcowy, musimy przyznać, że było warto! RAD DUET stworzył piękną i zwiewną suknię maxi z pelerynką oraz kombinezon z kamizelką i żabotem w stylu retro. Całość została uzupełniona o złote akcenty, biżuterię z perłami oraz retro broszki. Jest lekko, zmysłowo, ale i z klasą. Właśnie tak wyobrażamy sobie współczesne nimfy albo… kobiety sukcesu :).

W naszych projektach przede wszystkim dominuje biel, która kojarzy się z kobiecością, zmysłowością i wyrafinowaniem. Jest to coś z czym najbardziej kojarzymy batonik Duplo – zdradzają projektanci. Szczególnie ważne dla nas we współpracy z Duplo było to, że tak duża marka pozwoliła nam na wolność artystyczną” – RAD DUET

Mat.prasowe

Adrian Krupa

Adrian Krupa to prawdziwy weteran współprac z marką Duplo! To już 3 raz, gdy projektant stworzył kreacje inspirowane batonikiem Duplo z okazji imprezy Flesz Fashion Night. Jak zaczęła się współpraca Adriana i marki Duplo? Adrian został zwycięzcą jubileuszowej edycji Fashion Designer Awards, a partnerem głównym wydarzenia był batonik Duplo.

Bardzo cieszę się, że batonik Duplo jest obecny na kolejnym etapie mojego modowego rozwoju i cieszę się, że mogę mieć przy sobie tak wspaniałego partnera, który daje mi inspiracje i pozwala realizować tak wspaniałe projekty” - podsumowuje Adrian.

Mat.prasowe

Adrian Krupa znany jest ze swoich spektakularnych projektów – balowych kreacji, szalonych konstrukcji oraz zabawy fakturą. I tym razem było podobnie! Czerwona suknia maxi z rozszerzanym dołem została ozdobiona haftowanymi aplikacjami w kształcie twarzy dziewczyny, serca oraz żurawi, które powstały na bazie rysunków Adriana.

Żuraw to symbol szczęścia, marzeń – także bardzo pozytywne emocje towarzyszyły mi przy tworzeniu tych kreacji” – powiedział projektant.

Mat.prasowe

A skąd wziął się pomysł na zieloną suknię balową? Kolorystyka została zaczerpnięta z kolorystyki opakowania batonika Duplo. Co więcej, według Adriana „teraz zieleń to nowa czerń”, więc zapamiętajcie to fashionistki! :). Na sam koniec musimy wspomnieć, że do stworzenia dwóch kreacji Adrian zużył aż 200 metrów włoskiego tiulu! Ma rozmach!

Jak widzicie, praca przy tworzeniu kreacji inspirowanych batonikiem Duplo była dla projektantów przyjemna, ale również i bardzo rozwijająca. Cieszymy się, że istnieje marka, która dba o młode talenty i je wspiera. Polska moda bardzo potrzebuje nowych i zdolnych twórców!

Mat.prasowe

