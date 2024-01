Olga Kalicka udzieliła wywiadu, w którym przyznała, że w ostatnim czasie czuje się gotowa na miłość partnerską. Kalicka jest singielką od 2021 roku, kiedy to postanowiła rozstać się z partnerem, Cezarym, z którym ma syna, Aleksa. Teraz jej poglądy na temat związków się odmieniły.

Olga Kalicka przez lata była w szczęśliwym związku. W 2019 roku, wraz z partnerem, Cezarym, zostali rodzicami, dwa lata później poinformowali media i fanów o rozstaniu. Zgodnie przyznali, że była to ich wspólna decyzja. W rozmowie z podkastem "Ładne Bebe" opowiedziała, jaką ma relację z eks:

Olga od tego czasu jest singielką, ale jak powiedziała w innym podkaście, tym razem dla ChilliZet, jest już gotowa na miłość.

Kalicka zdradziła, że powoli otwiera się na nową miłość, ponieważ jest sama już od dawna:

Brakuje mi miłości. Już jakby bardzo długo jestem sama i mam taki moment w swoim życiu, że już tak powoli się czuję gotowa na to, żeby to serduszko moje zacząć otwierać

Aktorka zmieniła poglądy odnośnie relacji i związków. Kiedyś przeszkadzały jej całujące się na ulicy pary, dziś uznaje to za pozytywne zjawisko. Mówi o "ogromnej drodze, którą musiała przejść".

Teraz przez to, że naprawdę ja dla siebie jestem turbo ważna i naprawdę sobie to powtarzam, stając przed lustrem, że siebie kocham, to tak się zmieniło moje postrzeganie w ogóle miłości i tworzenia relacji, że jak ostatnio szłam do teatru z kawką i dokładnie naprzeciwko mnie stanęła para i zaczęła się całować, to stałam i miałam takie: Jezu, jak fajnie, że się całują. Więc to jest jakaś ogromna droga, którą przeszłam i bardzo jestem szczęśliwa, że tak jest

mówiła aktorka w ChilliZet