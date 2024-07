Wersow opublikowała na InstaStories zdjęcie uzupełnione dość niepokojącym podpisem, z którego wynikało, że młoda mama jeszcze nie całkiem doszła do siebie. Nie ma w tym niczego dziwnego, biorąc pod uwagę, że rodziła niecałe dwa tygodnie wcześniej. Zdarzyło się jednak coś, co umiliło jej niełatwy poranek. Zobaczcie, o co chodzi.

Reklama

Wersow o poporodowym samopoczuciu: "Zostałam dłużej w łóżku"

Wersow i jej życiowy partner, Karol Wiśniewski, znany w sieci jako Friz, zostali rodzicami małej Mai. Przygotowania do przyjścia córeczki na świat youtuberzy relacjonowali w social mediach od miesięcy, umiejętnie podsycając zainteresowanie fanów. Gdy dziewczynka już się urodziła, nie mieli oporów, by pokazywać jej zdjęcia w sieci, tłumacząc, że dzieci szybko się zmieniają i za parę lat Maja będzie już nie do poznania, więc i tak zachowa anonimowość. Uznali, że jako kilkulatka będzie już mogła zadecydować, czy chce brać udział w nagraniach rodziców, czy nie. Jej mama nie ukrywa przed światem szczegółów związanych z porodem i samopoczuciem po nim. Fani z pewnością zmartwili się, gdy doniosła, że nie jest w pełnej dyspozycji:

Dzisiaj czuję się troszkę słabiej i zostałam dłużej w łóżku. Pieski przyszły sprawdzić, czy wszystko okay. Słodziaki! - napisała młoda mama na Instagramie

Zobacz także: Wersow o narodzinach córki i szczegółach porodu: "Nastawiałam się na najgorsze"

Instagram/@wersow

Na zdjęciu, wykonanym "z perspektywy łóżka", widać dwa pieski pary, Chmurkę i Burzę, które czuwają przy łóżku swojej pani. Wygląda na to, że czworonogi od razu wyczuły, że ich właścicielka nie czuje się najlepiej, dlatego nie opuszczały jej na krok. Przypomnijmy, że Wersow rodziła poprzez cesarskie cięcie, które jest poważną operacją i zwykle po niej dochodzi się do siebie znacznie dłużej, aniżeli po porodzie naturalnym.

Instagram @frizoluszek

Wersow i Friz od dawno podkreślają wyjątkowe przywiązanie do swoich zwierząt, a pieski bardzo często pojawiają się w treściach, jakie para umieszcza na swoich profilach w social mediach. Niedawno Wersow i Friz pokazali, jak spędzają pierwsze dni w domu, a fanów rozczulił moment zapoznania małej Mai z pieskami.

Zobacz także

Życzymy Wersow, by jak najszybciej odzyskała pełnię sił!

Reklama

Zobacz także: Wersow i Friz zostali rodzicami. Jakim ojcem będzie Karol Wiśniewski? "Mam nadzieję, że najlepszym"

Instagram @wersow

YouTube/Karol Friz Wiśniewski