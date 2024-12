Igor Herbut należy do grona gwiazd, które nie rozprawiają w mediach o swoim życiu prywatnym i skupiają się przede wszystkim na swojej działalności zawodowej. Z okazji 34. urodzin znany wokalista postanowił zrobić jednak mały wyjątek i podzielił się z fanami bardzo osobistym wpisem. Pod jego nowym postem na Instagramie natychmiast pojawiło się mnóstwo wsparcia i ciepłych słów od internautów.

Reklama

Igor Herbut świętuje 34. urodziny. Opublikował przejmując wpis

Igor Herbut to znany polski piosenkarz, autor tekstów, kompozytor, a także założyciel i wokalista zespołu LemON. O jego wielkim talencie dowiedzieliśmy się w 2012 roku, kiedy to wraz z zespołem wygrał 3. edycję programu "Must Be the Music". Od tamtej pory jego kariera nabrała zawrotnego tempa, a każdy kolejny utwór Igora Herbuta jest chętnie słuchany przez tysiące fanów. I nic dziwnego, bo piosenki zespołu LemON to prawdziwe muzyczne perełki.

Igor Herbut prowadzi również swoje konto na Instagramie, na którym zgromadził ponad 121 tys. obserwatorów. Choć zazwyczaj w tym miejscu dzieli się z fanami nowinkami związanymi z jego życiem zawodowym, to jednak w dniu swoich 34. urodzin wokalista postanowił podzielić się bardzo osobistym i przejmującym wyznaniem.

Z każdym kolejnym rokiem zbieram w sobie więcej goryczy. Patrzę na swoje zdjęcia sprzed chwil i widzę, jak gaśnie we mnie ta iskra, którą tak w sobie lubiłem. I boję się. Bywam szczęśliwy, chciałbym być spokojny, jeszcze coś osiągnąć, spojrzeć na siebie i powiedzieć: to jest to. Na razie jednak łysieję, tyję, a zmęczenie coraz bardziej odkształca się na mojej twarzy i nie spoglądam na siebie z dumą. (...) Mam cele, których nie potrafię osiągnąć, zdobyć. Czasami czuję, że powinienem być gdzieś dalej, robić więcej, myślę, że może po prostu jestem za mało zdolny, za łapczywy i niewdzięczny, że czegoś nie wykorzystałem, bo nie starczyło mi talentu, czy wiedzy… a może serca, zaangażowania? - zaczął swój wpis Igor Herbut

W dalszej części swojego wpisu artysta dzieli się już bardziej optymistycznymi przemyśleniami. Igor Herbut przyznał, że rośnie w nim nadzieja, że "czas, który jest przed nim, może przeżyć lepiej".

Ale kiedy o tym piszę, coś się zmienia. Rośnie nadzieja, że czas przede mną mogę przeżyć lepiej. (...) Mam nadzieję, że następny rok będzie pełen zdrowia, rozwoju i przeżyć, że uda mi się osiągnąć coś, czego do tej pory nie umiałem. Może nawet wyglądać lepiej, czuć się lepiej. Zbudować coś mądrego, co Was wzruszy. I, co najważniejsze, znaleźć w tym wszystkim spokój, aby go przekazać dla tego typa mojego genialnego, którego kocham z całych sił, który ratuje mnie każdego dnia. - dodał

Na koniec swojego urodzinowego wpisu, Igor Herbut zwrócił się bezpośrednio do swoich fanów. Nie zabrakło też podziękowań za ich wsparcie i obecność na jego koncertach.

Jeśli Wy też tak macie czasami – jeśli patrzycie na życie, na siebie i czujecie, że coś Was uwiera – chcę, żebyście wiedzieli: nie jesteście sami. Może właśnie to, że boli, oznacza, że wciąż próbujemy. Że się nie poddajemy. Dzięki Wam nie skończyłem i nie chcę kończyć. Wasze słowa, Wasza obecność na koncertach – to coś, co podnosi i pozwala próbować jeszcze raz. To dzięki Wam mam nadzieję, że za rok, na moje 35, dam Wam coś nowego ode mnie. Dziękuję, że jesteście i dziękuję za wyprzedaną solo trasę. - wyznał

Pod najnowszym postem Igora Herbuta pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów.

Igor, jesteś najbardziej utalentowaną osobą na całym polskim rynku muzycznym. Twój koncert był dla mnie ogromnie wzruszającym przeżyciem. Proszę, nigdy nie zaprzestawaj robić tego, co robisz. My tu jesteśmy i wspieramy

Życzę Ci tego, abyś nie bywał, a był szczęśliwy. My tacy właśnie jesteśmy, kiedy tworzysz! Bądź zdrów, wiele jeszcze przed Tobą

Igor, jesteś przeprzeprzeutalentowany. Nie przestawaj w siebie wierzyć! 100 lat, wszystkiego najlepszego

Dużo sił, pokoju ducha oraz wszelkiej pomyślności - wspierają Igora Herbuta fani

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów i życzymy Igorowi Herbutowi wszystkiego, co najlepsze z okazji jego 34. urodzin!

Reklama

Zobacz także: Smutne wieści w rocznicę śmierci Gabriela Seweryna. Ta obietnica nie spełni się