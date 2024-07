Sportowe sukienki to te, które nie krępują ruchów. Chociaż nie mają jednego sprecyzowanego kroju to charakteryzują je elastyczne materiały, bawełna lub np. ściągacze.

Sukienki tego typu są charakterystycznym akcentem kolekcji Versus, tańszej liniai Versace (na zdjęciu powyżej), Jil Sander, czy Stelli McCartney. Jest to świetny wybór gdyż są one wielofunkcyjne.

Co przez to rozumiemy? Sportowe sukienki pasują do wszystkiego. Łącząc je z koturnami otrzymasz doskonałą stylizację do biura. Jeśli dodasz do nich szpilki - randkowy look gotowy. A w połączeniu z trampkami wciąż będą wyglądać sexy, a do tego będzie ci wyjątkowo wygodnie.

Dlatego specjalnie dla was przejrzeliśmy wiosenne oferty popularnych sieciówek. Znaleźliśmy ciekawe sukienki o kroju popularnych koszulek „tank tops”, te ze sciągaczami, te obcisłe i te luźne. Jesteśmy pewni, że znajdziecie wśród nich coś dla siebie.

Więcej o sukienkach w tym stylu przeczytacie w najnowszym 8. numerze magazynu Flesz!

