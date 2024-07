Ciepły golf to najlepszy wybór na zimowe, mroźne dni. Ten klasyczny model swetra spełni wasze wymagania nie tylko pod względem praktyczności, ale także wyglądu. Wełniane propozycje w kilkunastu kolorach znajdziecie niemalże w każdej sieciówce - H&M, River Island czy New Look.







Wśród odcieni dominować będą modny burgund, ponadczasowa czerń, kremowa biel, a także żywa czerwień i stonowane szarości.



Dzianinowy golf będzie idealnym rozwiązaniem na co dzień, zarówno do dżinsów, jak i ołówkowych spódnic. Taki rodzaj swetra przy okazji posłuży nam jako szalik. Wszystkim zmarźluchom polecamy naszą galerię. Z pewnością znajdziecie model dla siebie.





Tak prezentują się najciekawsze golfy z polskich sklepów:

