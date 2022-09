Karolina Pisarek zaledwie jeden dzień po opuszczeniu szpitala zdecydowała się pojawić na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Iwona Pavlović przy ocenie nie uwzględniła problemów zdrowotnych modelki i wygląda na to, że taryfy ulgowej Karolinie Pisarek nie dali też internauci. Media społecznościowe zalała fala komentarzy, w których fani "Tańca z Gwiazdami" są zaskoczeni występem Karoliny Pisarek, w którym mocno kręciła głową, co po ostatniej diagnozie wydaje się dla nich niepokojące... Niektórzy sugerują też, że modelka powinna sama zrezygnować i skupić się na zdrowiu. Karolina Pisarek wywołała burzę w sieci po swoim występie w "Tańcu z Gwiazdami"! Karolina Pisarek po tym, jak usłyszała diagnozę o powiększonej przesadce mózgowej z torbielem i konsultacji z lekarzem zdecydowała się kontynuowaćprzygodę z "Tańcem z Gwiazdami". Specjalnie dla modelki została zmieniona choreografia i to Michał Bartkiewicz, głównie tańczył na parkiecie. Iwona Pavlović oceniając występ przyznała parze tylko jeden punkt i nie ukrywała, że Karolina Pisarek tym razem nie zaprezentowała żadnego tańca. Okazuje się, że chociaż modelka przeszła do kolejnego odcinka, a z "Tańcem z GwiazdamI" pożegnał się Krzystof Rutkowski , to internauci nie mają dla Karoliny Pisarek taryfy ulgowej i piszą: - Hmmm, to rzucanie głową w tracie występu na pewno w obecnym stanie nie jest wskazane …. Trochę średnio! - Problemy z głową a miota nią na wszystkie strony. Jakieś dziwne to wszystko. Szanujmy zdrowie - Trochę by to było niesprawiedliwe jakby przeszła dalej za siedzenie.. - To przeciąganie na kanapie 😂 - Świetne skwitowanie tego tańca i podejścia Pisarek przez Panią Iwonę!! Brawo! W sieci pojawiły się też sugestie, że Karolina Pisarek sama...