Marcin Mroczek tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędzi wraz z całą rodziną w Polsce. Jednak dwa lata temu, wraz z żoną, Marleną Muranowicz oraz synami, Ignacym i Kacprem, wyjechali za granicę do ciepłych krajów. Aktor, znany z "M jak miłość", a ostatnio z "Gangu zielonej rękawiczki" na Netflix zdradził dlaczego.

Marcin Mroczek, odkąd został tatą, w okresie przedświątecznym ma oczywiście sporo obowiązków, głównie związanych z prezentami. Gwiazdor przyznał jednak, że wszelkie zakupy robi na ostatnią chwilę. Zapewniamy, że nie jest w tym sam! A jak aktor "M jak miłość" spędzi tegoroczne Boże Narodzenie? Czy lubi wyjeżdżać z rodziną za granicę? Okazuje się, że świąteczny okres to jedyny czas, kiedy może sobie na to pozwolić:

Dwa lata temu pierwszy raz zdecydowaliśmy się z żoną, żeby wyjechać z dziećmi na święta za granicę do ciepłych krajów. To też jest taki moment, że mogę sobie na to pozwolić, bo mam urlop, na planie nikt nie pracuje, a w ciągu roku ciężko mi znaleźć 2 tygodnie - mówi w Party.pl Marcin.