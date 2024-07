3 z 13

BYK

Uczucia: Chyba temperatura uczuć w twoim związku nieco spadła? Nie dopuszczaj do dalszego jej ochłodzenia! Sprawy codzienne i zawodowe trochę oddaliły was od siebie więc wykorzystaj ten przedświąteczny czas aby zbliżyć się do swojej drugiej połówki. Wystarczy tylko iskierka aby uczucia wybuchły na nowo! Usiądźcie do wigilijnego stołu z radością i uśmiechem.

Kariera: Czeka cię dobra passa zawodowa. Zakończysz pomyślnie i w terminie wszystkie sprawy, nad którymi pracujesz. Możesz także podjąć się realizacji nowych zadań w 2017 r. A jakich? Intuicja podpowie ci najlepiej, co dla ciebie będzie najkorzystniejsze i czemu podołasz. Możliwa finansowa premia bądź nagroda za wyniki, która da ci zastrzyk gotówki na święta