Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niedawno zaręczyli się! Czy myślą już o sformalizowaniu swojego związku? Wiemy, co teraz planują!

"Mimo wielu przeciwności chcą być razem. Uważają, że są sobie przeznaczeni, i nie mają zamiaru zrezygnować z tej miłości" – mówi „Party” znajoma Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy po raz pierwszy pojawili się oficjalnie razem na gali 70-lecia TVP. Sensację wśród dziennikarzy wzbudził pierścionek, który błyszczał na serdecznym palcu aktorki. Katarzyna Cichopek nie chciała zdradzić, czy otrzymała go od Macieja Kurzajewskiego, ale informacja o ich zaręczynach i tak wyszła na jaw! – Maciej zaskoczył Kasię, bo ona nie spodziewała się, że już teraz poprosi ją o rękę. Sam wybierał pierścionek i chciał utrzymać wszystko w tajemnicy – mówi ich znajomy. Czy wkrótce będzie ślub? Jakie plany mają Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski? O zaręczynach Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego dowiedzieliśmy się w połowie listopada. Choć sami zainteresowani jeszcze oficjalnie nie chwalą się tą informacją, to jednak już wiele mówi się o ich... ślubie! Czy para rzeczywiście ma już takie plany? Jak zdradza "Party" znajomy Cichopek i Kurzajewskiego, zakochani ponoć nie chcą odkładać tego w czasie, choć najpierw w planach mają wspólne zamieszkanie. – Najpierw chcieliby razem zamieszkać. Teraz Maciej mieszka z mamą, a Katarzyna z dziećmi. Rozglądają się za dużym domem, w którym wszyscy czuliby się komfortowo – zarówno mama Macieja, która potrzebuje jego pomocy, jak i dzieci Katarzyny. Jednak decyzji o ślubie też nie mają zamiaru odkładać. Ich bliscy uważają, że idealnie do siebie pasują, dlatego nie powinni zwlekać ze ślubem i szybko ustalić datę – mówi znajomy pary. Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pod studiem TVP w zimowych stylizacjach [ZDJĘCIA PAPARAZZI] Jak dodaje nasz informator, rozmowy o dacie ślubu...