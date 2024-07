Czy Małgorzata Rozenek ma profil na Facebooku? Takie pytanie od lat zadawali sobie fani gwiazdy TVN. Jak dotąd prezenterka - owszem - miała swoje konto, lecz go nie prowadziła. Teraz wszystko wskazuje, że Małgorzata Rozenek uległa magii mediów społecznościowych i zamierza aktywować swój profil. Na jej koncie pojawił się pierwszy post, w którym zdradza, czym będzie się dzielić ze swoimi fanami.

Dołączam do Was:) Niezbyt wcześnie, ale rzeczywiście doskwiera mi coraz bardziej brak miejsca, w którym będę mogła sama powiedzieć Wam co u mnie słychać, opowiedzieć o projektach, nad którymi pracuję. Zaglądajcie tu do mnie, postaram się być jak najczęściej;) - napisała Małgorzata Rozenek na Facebooku.