Po głośnym meczu Realu Madryt z Bayernem Monachium, Robert Lewandowski wcale nie awanturował się z kolegami w pokoju sędziów, tylko odbył rozmowę z prezesem hiszpańskiego klubu, Florentino Perezem! Menadżer polskiego piłkarza, Cezary Kucharczyk, w rozmowie ze sport.pl opowiedział o kulisach tego wyjątkowego spotkania.

Prezes Realu Madryt zapytał Lewandowskiego o poród Ani!

Nie milkną echa wtorkowego meczu Realu z Bayernem (4:2 dla Realu). Piłkarze z niemieckiego klubu są rozgoryczeni - jak twierdzą przez sędziego, który podjął kilka nietrafionych decyzji, wpływających bezpośrednio na wynik meczu. Jak donosiły hiszpańskie media, po rozgrywce kilku z nich, z Robertem włącznie, miało w pokoju sędziów awanturować się z arbitrem. Kucharczyk stanowczo zaprzecza tym doniesieniom:

Robert Lewandowski nie robił po meczu z Realem żadnej awantury w pokoju sędziów. Napisał mi, że to bzdura, wymysł hiszpańskiego dziennikarza. Robert napisał, że to o pokoju sędziów jest wymyślone. Zresztą gdyby poszedł to, jak sądzę, byłaby z tego większa awantura i groziłaby mu surowa kara, bo sędzia na pewno by coś takiego opisał. Moim zdaniem było tak, że podczas schodzenia z boiska piłkarze Bayernu mieli głośne pretensje do sędziego, a dziennikarz coś sobie dopowiedział. Tak sądzę, polegam na tym, co napisał Robert – mówi Kucharski, który na rewanż do Madrytu nie poleciał.

Tuż po meczu Robert spotkał się zaś z prezesem Realu, Perezem, który pytał go m.in. o kontuzję barku oraz... termin porodu Ani! Była to krótka rozmowa przy świadkach:

Kurtuazyjna rozmowa. Przy świadkach. Ale też wiadomo, że nie przez przypadek akurat z Robertem prezes Perez chciał porozmawiać. Znają się, przecież kiedyś prezes zaprosił go do siebie do pokoju po meczach z Dortmundem. We wtorek pytał kiedy Ania rodzi i jak się czuje. I jak to było z barkiem Roberta. Tyle Lewy z hiszpańskiego zrozumiał – śmieje się Kucharski.

Czy to oznacza, że Real interesuje się znów Robertem? Tak, ale nie na odwrót. Lewandowski przedłużył umowę z Bayernem do 2021, więc o przejściu do Realu nie ma mowy.

Robert Lewandowski odbył rozmowę z prezesem Realu.

