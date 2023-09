Taka miłość nie zdarza się często, a tym bardziej w show-biznesie. Anna i Robert Lewandowscy udowadniają jednak nieustannie, że prawdziwemu uczuciu nie szkodzi ani medialne zainteresowanie, ani odległość. Wczoraj, 22 czerwca, Ania i Robert świętowali bowiem już 5. rocznicę ślubu , a co najważniejsze - widać, że kochają się zupełnie tak samo, jak na początku! Nic więc dziwnego, że ten ważny dzień Robert uczcił w wyjątkowy sposób i podarował Ani wspaniały prezent! Zobacz: ANNA LEWANDOWSKA W DZIEWCZĘCEJ SUKIENCE Z SIECIÓWKI ZA NIEWIELE PONAD 100 ZŁ! Lewandowscy są już 5 lat po ślubie! Mimo że Robert Lewandowski przygotowuje się do ważnego meczu z Kolumbią, to jednak nie zapomniał o ukochanej żonie. Ania Lewandowska pochwaliła się na Instagramie, co dostała od Roberta. To wspaniały bukiet czerwonych róż: Z pewnością niejedna kobieta marzy o takim podarunku. Domyślamy się również, że gest Roberta wzruszył Anię do łez! Parze oczywiście gratulujemy kolejnej rocznicy! Polecamy: ANNA LEWANDOWSKA W PIĘKNEJ SUKIENCE ZA 150 ZŁ! JESZCZE MOŻECIE JĄ KUPIĆ Przeczytaj też: INSTAMATKI ZNÓW ATAKUJĄ ANNĘ LEWANDOWSKĄ. O CO POSZŁO TYM RAZEM? Anna i Robert są ze sobą od lat! Od ślubu pary minęło już 5 lat!