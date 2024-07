1 z 7

Macierzyństwo Kim Kardashian fascynuje Amerykanów równie mocno, co jej ciąża, którą media śledziły niemal 24 godziny na dobę. Sama celebrytka również nie ma nic do ukrycia i w swoim reality-show pokazuje nawet najbardziej wstydliwe momenty dla każdej młodej mamy. Przypomnijmy: Kim Kardashian wyciekło mleko z piersi. Pokazała to w telewizji

Kardashianka chętnie też dzieli się zdjęciami małej córki. Wprawdzie zachowuje przyzwoite odstępy w ich zamieszczaniu, ale w przeciwieństwie do niektórych gwiazd raczej nie chowa jej twarzy. Mała North jest też oczkiem w głowie światowych projektantów, którzy wysyłają Kim paczki z ubrankami zaprojektowanymi specjalnie dla niej. Prezentami gwiazda pochwaliła się na Instagramie i robią wrażenie - czy któreś dziecko na świecie może pochwalić się rzeczami od Roberto Cavalliego czy KENZO? ;)

Zobacz: Kim pokazała urocze zdjęcie córki z jej małą przyjaciółką

Takie prezenty mała North West dostała od sławnych znajomych Kim: